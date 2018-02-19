الجيش المصري يقضي على 4 إرهابيين ويخسر 3 من عسكرييه

كتب العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري على "فيسبوك"، أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على 4 تكفيرين.

وتابع أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير 242 وكرا، وضبط مركز إعلامي لهم. وذكر تامر أن خسائر الجيش اقتصرت على مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط، وإصابة ضابط ومجند.

وهذا البيان العاشر الذي يصدره الجيش المصري منذ بدء عملياته في سناء في التاسع من فبراير الجاري.

ويسعى الجيش من وراء العملية لحصار الإرهابيين وقطع الإمدادات عنهم وضمان تأمين الحدود البرية والساحلية الشامل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

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كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في كافة المحافظات المصرية، قبل انقضاء المهلة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب.

وأهاب السيسي بالقوات المسلحة والشرطة القضاء على الإرهاب خلال 3 أشهر، عقب عملية إرهابية ضد المصلين في مسجد شمالي سيناء، راح ضحيتها أكثر من 300 شخص.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله



