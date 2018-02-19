ظريف: أمريكا تسعى لاحتلال مناطق في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم لدى وصوله إلى مطار موسكو للمشاركة في منتدى "فالداي" الدولي للحوار إن "الولايات المتحدة تسعى لاحتلال مناطق في سوريا".

واتهم ظريف واشنطن باتباع سياسة خطيرة جدا وغير محسوبة في سوريا، معتبرا أن تواجدها في سوريا يشكل تهديدا استراتيجيا للمنطقة.

وقال: "الولايات المتحدة تستخدم بعض الأقليات السورية كأداة لتحقيق أهدافها وهو ما يثير المزيد من التوتر في المنطقة".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت بلاده تمتلك قواعد عسكرية في سوريا، قال ظريف: "ليس لدينا".

ويشارك ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "فالداي" المكرسة لسياسة روسيا في المنطقة.

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ويركز المنتدى الذي تحمل جلسته هذا العام عنوان "روسيا في الشرق الأوسط لاعب في كل الساحات"، على أبرز ما يواجه الشرق الأوسط من أزمات وتحديات، بالإضافة إلى الخيارات والسبل المتاحة لتجاوزها والانتقال بالمنطقة إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرارا.

ومن أهم المحاور التي سيناقشها المنتدى يومي الـ19 والـ20 من فبراير الجاري، مواقف روسيا وسياساتها في الشرق الأوسط، تعقيدات الأزمة السورية وتداعياتها، مأساة اليمن، الوضع في ليبيا، التسوية الشرق أوسطية، مصير الأكراد في المنطقة، ودور إيران الإقليمي.

المصدر: RT

أحمد باديان