مقتل شخص بقصف مجموعات مسلحة "حي باب شرقي" في دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل شخص وجرح آخر بسبب سقوط قذائف من قبل الجماعات المسلحة، استهدفت حي باب شرقي في دمشق، مجددة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية أطلقت مساء الأحد عدة قذائف على حي باب شرقي بدمشق ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

المصدر: "سانا"

علي الخطايبة