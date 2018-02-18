شاهد بالفيديو.. الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق وأسلحة تابعة لـ "داعش" بريف دير الزور

عثرت وحدات من الجيش السوري خلال عمليات تمشيط في مناطق حررتها من سيطرة "داعش" في دير الزور على شبكة جديدة من الأنفاق من مخلفات التنظيم في منطقة صبيخان بريف المحافظة الجنوبي الشرقي.

وبحسب سانا، فإن "أحد الأنفاق يمر ضمن جبل الشارة في حي تشرين ويحتوي على 16 غرفة كان يتحصن بها قادة التنظيم"، مشيرة إلى أن النفق يتشعب لمسافات كبيرة ضمن الأحياء السكنية وبين المنازل، وعثر بداخله على كميات من الأسلحة والذخائر.

وتقوم وحدات من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة على استكمال عملية التمشيط في ريف دير الزور، لضمان عودة آمنة للعائلات المهجرة إلى منازلها.

المصدر: سانا