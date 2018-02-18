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قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في القامشلي السورية

أخبار العالم العربي

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أفادت مصادر محلية لـ RT بسقوط 4 قتلى و11 جريحا من المدنيين جراء تفجير سيارة مفخخة في الحي الغربي من مدينة القامشلي الواقعة في محافظة الحسكة السورية.

من جهته صرح مصدر في قيادة شرطة الحسكة لوكالة "سانا" السورية بأن حصيلة الضحايا بلغت 5 قتلى بالإضافة إلى 7 جرحى في التفجير، الذي هز القامشلي مساء الأحد.

وأضاف المصدر أن حالات بعض المصابين، الذين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

المصدر: RT + سانا

علي جعفر

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