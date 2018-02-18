رويترز عن مسؤول كردي: الجيش السوري سيدخل عفرين في غضون يومين

أكد مسؤول كردي لوكالة "رويترز" موافقة الأكراد على دخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين.

ونقلت الوكالة عن المسؤول أن القوات المسلحة السورية ستدخل إلى المدينة في غضون يومين.

وفي السياق ذاته صرح القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، شيخو بلو، في وقت سابق اليوم لوكالة "رووداو" الكردية بأن الجيش السوري سيدخل إلى عفرين غدا الاثنين ضمن اتفاقية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن الهدف من دخول المدينة هو حمايتها والدفاع عنها.

كما نقلت "رووداو" أمس السبت عن مستشار إعلامي في وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، قوله:" المباحثات بين الإدارة الذاتية ودمشق حول عفرين مستمرة، وسنعلن عن نتائجها حال التوصل إلى اتفاق".

وأعلنت تركيا في الـ20 من يناير الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة