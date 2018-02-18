البرلمان الأردني يفشل في حجب الثقة عن الحكومة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن مجلس النواب الأردني (البرلمان) رفض اليوم الأحد طلبا لحجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، على خلفية إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة.

ووفقا لـ"بترا"، فقد نالت مذكرة الحجب تأييد 49 صوتا (حجب)، وعارضها 67 نائبا (ثقة)، ورفض 4 نواب الحضور (122 نائبا) في الجلسة التي ترأسها عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وبحسب التشريع الأردني فإنه يشترط تصويت 66 من أصل 130 نائبا يشكلون البرلمان الأردني على حجب الثقة عن الحكومة (نصف عدد أعضاء المجلس+ واحد) حتى يصبح قرار الحجب ساري المفعول.

وقبل نحو 15 شهرا منح المجلس النيابي الحالي الثقة لحكومة الملقي بأغلبية 84 صوتا من الحاضرين (128 نائبا)، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

وكانت كتلة الإصلاح النيابية قدمت في الـ 4 من الشهر الجاري مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.

وتقدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالشكر للنواب، مؤكدا أن حكومته لا تبحث عن شعبوية وستواصل عملها لمصلحة الوطن.

وكان الملقي أشار في بداية الجلسة إلى أن الحكومة ستقدم للبرلمان الأسبوع المقبل ردودها على توصيات النواب في حال عبورها لاستحقاق طرح الثقة.

المصدر: "بترا"

علي الخطايبة