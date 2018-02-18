وزير الخارجية الكويتي يبحث مع ولد الشيخ أحمد الأزمة اليمنية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن وزير الخارجية صباح خالد الصباح، بحث مع المبعوث الأممي السابق لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مستجدات الجهود الدولية الرامية لحل أزمة اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: "الشيخ صباح الخالد جدد خلال الاجتماع موقف دولة الكويت الداعم لكافة الجهود التي قام بها مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص طيلة الثلاثة أعوام الماضية مثمنا إسهاماته الكبيرة في محاولة إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق".

وأضاف البيان أن الوزير الصباح استذكر ما بذله ولد الشيخ أحمد من جهود حثيثة خلال مشاورات السلام اليمنية التي استضافتها دولة الكويت طيلة الفترة التي تجاوزت الـ 100 يوم.

من جانبه أعرب ولد الشيخ أحمد عن امتنانه لمساندة دولة الكويت ودعمها لجهوده خلال فترة توليه منصبه مشيدا بالإسهامات التي قدمتها الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.

وكان ولد الشيخ أحمد قد تقدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة، نطونيو غوتيرش، وسينتهي عقده مع المنظمة الأممية مبعوثا لها إلى اليمن في نهاية فبراير الجاري.

ووافق مجلس الأمن الدولي بجميع أعضائه الـ 15 على تعيين غوتيريش للدبلوماسي البريطاني السابق والمدير التنفيذي الحالي للمعهد الأوروبي للسلام، مارتن جريفيث، مبعوثا جديدا له إلى اليمن ومكلفا بالتوسط من أجل السلام.

المصدر: "كونا"

علي الخطايبة