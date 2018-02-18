مقتل جندي إماراتي ضمن قوات التحالف العربي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن مقتل أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ أغسطس 2014، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الرقيب علي خليفة هاشل المسماري المشارك في عملية " إعادة الأمل" في اليمن.

وذكرت "وام" أن منظومة الدفاع الصاروخية "باترويت" التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالـف العربي، اعترضت اليوم صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مديرية المخا في محافظة تعز.

المصدر: "وام"

علي الخطايبة