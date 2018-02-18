أمير الكويت يسدد ديون المحبوسين على نفقته الخاصة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم، أمرا بتسديد ديون المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري، أنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في جمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم، سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم، في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير، فأمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصّة، وذلك وفق ضوابط معينة".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله