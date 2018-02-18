ظريف: إسقاط الطائرة الإسرائيلية حطم أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية أثناء قصف الأراضي السورية السبت الماضي، حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد، اتهم ظريف إسرائيل باعتماد العدوان سياسة تنتهجها تجاه دول الجوار، مشيرا إلى عملياتها الانتقامية ضد جيرانها وتدخلها اليومي في سوريا ولبنان.

وردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم، اعتبر ظريف أن "هذا الخطاب كله كان عبارة عن محاولة للتهرب من جوهر الموضوع".

وأضاف: "ما شهدته الأيام القليلة الماضية، هو تحطم زعم "البلد الذي لا يقهر"، في إشارة إلى إسقاط المقاتلة الإسرائيلية فوق الجولان في 10 فبراير.

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وأضاف أن المطلوب لمنطقة الشرق الأوسط، هو نظام أمن جماعي، لا محاولات فرض هيمنة طرف واحد أيا كان.

وذكر ظريف أن بعض الدول، دعمت التنظيمات المتطرفة في سوريا، التي تحوّلت إلى أنقاض تحت غطاء محاربة المنظمات التي دعمتها ومولتها.

المصدر: رويترز+فارس

متري سعيد