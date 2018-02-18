تحذير من محاولة الدواعش اختراق الانتخابات البرلمانية العراقية

حذر رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس، من محاولات عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي الترشح للانتخابات البرلمانية المزمعة في البلاد في الـ12 مايو المقبل.

ونقلت "سبوتنيك" عن الهايس في حديث خاص لها اليوم الأحد: "رصدنا ترشح بين ست وثماني شخصيات للانتخابات البرلمانية، هم من الذين كانوا ينتمون لتنظيم "داعش" وبينهم من المؤيدين للتنظيم في الأنبار".

وأضاف: "نحن نعمل على جرد الأسماء، ونعد العدة لهؤلاء "الدواعش"، وسنزود الحكومة الاتحادية بأسمائهم".

وقبل يومين، حذّر الهايس عبر صفحته في فيسبوك الحكومة العراقية من خطر تسلل دواعش سابقين إلى هيئات الدولة.

وأكد في هذا الصدد صحة الأنباء عن عودة عناصر من تنظيم "داعش" إلى مناطق في الأنبار، موضحا أن العشرات منهم عادوا إلى المحافظة عبر الفساد، أو الاندساس بين النازحين.

وأشار إلى أن عائلات عناصر وقادة "داعش"، عادت إلى مختلف مناطق الأنبار بعد تحريرها من سيطرة التنظيم، فيما عاد قسم من الدواعش بعد إطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم، بوساطة تزكية بعضهم، أو مستغلين الفساد.

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وتم تحرير محافظة الأنبار الواقعة غربي العراق وتشكل ثلث مساحة البلاد من سيطرة تنظيم "داعش" أواخر السنة الماضية بجهود القوات العراقية المشتركة وبدعم من التحالف الدولي.

المصدر: سبوتنيك

متري سعيد