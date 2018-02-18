الشاباك: فككنا خلية فلسطينية حاولت اغتيال ليبرمان

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن اعتقال خلية مسلحة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، خططت لتفجير موكب وزير االدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن "الشاباك" اعتقال 6 أشخاص بشبهة بانتمائهم للخلية المذكورة، والتخطيط لزرع عبوة ناسفة على طريق موكب ليبرمان.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن الإسرائيلية كشفت كذلك عن خلية مسلحة أخرى نشطت في بيت لحم وخططت لشن هجمات مسلحة على الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

المصدر: عرب 48

نتاليا عبدالله