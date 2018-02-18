الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع سعودية في صعدة
Reuters Umit Bektas
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للتحالف العربي في منطقة البقع بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية، حسبما افاد مراسلنا في صنعاء.
almasirah.net
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر عسكري، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع سعودية في منطقة البقع بالمحافظة".
وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية" التابعة للحوثيين سبق وأسقطت في 25 يناير الماضي، طائرة تجسس مشابهة في منطقة مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.
المصدر: المسيرة
أحمد باديان
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