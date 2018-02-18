استقبال مصري حاشد للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

وصلت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، وتم استقبالها في قاعة كبار الزوار.

ومن المقرر استضافة بوحيرد اليوم الأحد في المجلس القومي للمرأة في مصر الذي ترأسه مايا مرسي.

#السفيرة_عزيزة تنفرد مع جاسمين طه بأول لقاء عقب وصول المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد القاهرة pic.twitter.com/ENmsnYn86Z — dmc (@dmctveg) February 17, 2018

ومن المنتظر أن تسافر جميلة بعدها إلى أسوان لحضور فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ضيفة شرف، وتكريمها ضمن فعاليات المهرجان، التي ستستمر في الفترة بين 20 و26 من فبراير الجاري، وتحمل اسم جميلة بوحيرد.

المصدر: "صحف مصرية"