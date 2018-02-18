ولايتي: لن نسمح بانتشار القوات الأمريكية شرق الفرات

طالب مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي جبهة المقاومة بمنع انتشار القوات الأمريكية شرق الفرات، محذرا من مخططات واشنطن لتقسيم وبث الخلافات في المنطقة.

وقال ولايتي خلال لقائه النائب الأول للرئيس العراقي نوري المالكي في بغداد: "يجب على جبهة المقاومة أن تحول دون الانتشار التدريجي للأمريكيين شرق الفرات"، كما طالب بمنع الناتو من إنشاء قاعدة له في غربي آسيا.

وأضاف: "بعد انتصار جبهة المقاومة على داعش، يجب أن نتحلى بالمزيد من اليقظة مقارنة بالماضي في مراقبة أوضاع المنطقة".

من جانبه أيد المالكي ولايتي، مشددا على ضرورة بذل الجهد لمنع انتشار القوات الأمريكية شرق الفرات، وقال: "إنشاء قواعد عسكرية أمريكية جديدة في سوريا سيشعل موجة جديدة من الإرهاب ويعزز التيارات التكفيرية التي تهدف إلى إضعاف جبهة المقاومة ولاسيما إيران".

وحذر المالكي من مساعي واشنطن "ليكون لها موطئ قدم جديد في العراق"، مؤكدا أن العراق "بفضل المرجعية الدينية والثقافة الإسلامية الغنية، ليس كاليابان وكوريا الجنوبية ولن يسمح بتواجد الأمريكيين العسكري فيه".

المصدر: تسنيم

نتاليا عبدالله