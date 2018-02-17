مقتل جنديين تركيين بحادثين منفصلين شرقي تركيا وفي عفرين السورية

أعلن الجيش التركي، مقتل جنديين في هجومين مسلحين أحدهما في ولاية هكاري شرقي تركيا، والآخر ضمن عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الجيش التركي، قوله في بيان إن "جنديا قتل وأصيب آخر في هجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني في ولاية هكاري شرقي البلاد.. كما قتل جندي في إطار عملية غصن الزيتون".

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة تنفذ عملية عسكرية واسعة في منطقة عفرين في شمال سوريا، تستهدف من خلالها الوحدات الكردية، التي تتهمها تركيا بأنها "منظمة إرهابية".

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المصدر: وكالات

إياد قاسم