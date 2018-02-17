إنقاذ 48 تونسيا في البحر المتوسط حاولوا الوصول إلى إيطاليا

أنقذ خفر السواحل التونسي 48 مهاجرا تونسيا بعد أن غرق مركبهم أثناء إبحارهم إلى إيطاليا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية التونسية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قوارب تابعة للحرس الوطني، عند صفاقس، ضبطت خلال الليلة مساء 16 فبراير عند الساعة 23.55 (بالتوقيت المحلي) مركبا بحريا على بعد حوالي ميلين من سواحل سيدي مصرة.. طوله 09 أمتار، أثناء غرقه بعد تسرب مياه البحر داخله".

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وأضاف البيان أن 48 تونسيا كانوا على متن القارب، تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، أرادوا اجتياز الحدود البحرية خفية باتجاه إيطاليا.

وأشار البيان إلى أن جميع من كان على متن القارب في حالة صحية جيدة.

جبنيانة - صفاقس/ انقاذ مجتازين من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني https://t.co/kXq24JPlFi — M.Interieur_Tunisie (@interieurTn) 17 февраля 2018 г.

المصدر: وزارة الداخلية التونسية

إياد قاسم