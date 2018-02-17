العالم المصري فاروق الباز يكشف عن سبب رفض ابنته زيارة مصر

قال العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز إن لديه 4 بنات وكانت الكبيرة منهم تحب التردد على مصر كثيرا، لكنها توقفت عن ذلك بعد ما كبرت.

وقال الباز إن ابنته توقفت عن زيارة مصر بسبب أنها لم تعد ترى الابتسامة على وجوه الناس".

وأضاف الباز، خلال لقاء له مع الإعلامي محمود سعد عبر برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة النهار، أن الهموم هي التي تغير روح الإنسان ولاسيما في طريقة تعامله وفي شكله، موضحا أن الهم يمكنه أن يغير شكل الشخص.

المصدر: "صحف مصرية"