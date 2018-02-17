العبادي وبارزاني يبحثان في ميونيخ الأزمة بين بغداد وأربيل

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مدينة ميونيخ الألمانية الأزمة بين بغداد وأربيل.

وأشار مصدر مطلع إلى أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة السياسية والوفود التي أرسلت من بغداد إلى أربيل وكذلك سبل حل المسائل العالقة بين الطرفين".

وأكد المصدر أن العبادي وبارزاني تطرقا إلى مسألة الرواتب المتأخرة، ويعتبر "الاجتماع الثالث بينهما بعد أزمة الاستفتاء".

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وكان نيجيرفان بارزاني دعا في وقت سابق، الحكومة الاتحادية إلى إلغاء كافة الإجراءات التي فرضتها على الإقليم، مؤكدا استعداد أربيل للتفاوض والحوار الجدي لحل المشاكل العالقة.

ووصل رئيس الوزراء العراقي الجمعة، إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني، فيما كان وفد إقليم كردستان قد وصل الخميس.

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وتأزمت العلاقات بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، عقب إجراء السلطات في أربيل استفتاء على الانفصال عن العراق في الـ25 من سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع الحكومة في بغداد إلى فرض إجراءات بينها إيقاف الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

المصدر: وكالات