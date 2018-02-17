خبير عسكري: مصر حجر عثرة على طريق "الشرق الأوسط الجديد"

اعتبر اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق أن مصر تقف عائقا على طريق تنفيذ مخطط "الشرق الأوسط الجديد" المتمثل في الإرهاب.

وتساءل الغباري: "أين كانت منظمة العفو الدولية عندما قام الإرهابيون بتنفيذ عمليات ضد الجيش والمدنيين"، مؤكدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن مسبقا عن آلية مواجهة الإرهاب في مؤتمر الرياض والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن المنظمات الحقوقية المهاجمة للدولة المصرية تعمل بالأجرة ويتم تمويلها".

المصدر: صدى البلد