فكرة مصرية لاستغلال غاز إسرائيل وقبرص

اقترح أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، طريقة تمكن مصر من استغلال الغاز الإسرائيلي والقبرصي لصالح القاهرة بعوائد اقتصادية كبيرة.

وأكد كمال، أن مصر يمكنها أن تستفيد من الغاز الإسرائيلي والقبرصي دون استيراده، وأنه يمكن جني أرباح من خلال استغلال بنية مصر التحتية الكبيرة في صناعة الغاز.

وأضاف أن مصر تمتلك محطتي إسالة، وأن إسرائيل وقبرص لا تمتلكان مثلهما، موضحا أن من الممكن ربط إنتاج الغاز في الدولتين بمصنعي الإسالة المصريين، وإسالة الغاز وإعادته لصالحهما، مقابل عائد مالي مجز.

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وأوضح، أن ذلك سيساهم في خلق مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بنية مصر التحتية تساعد على ذلك.

وأشار إلى أن قرب المسافة بين الدولتين ومصر يخدم هذا الطرح، موضحا أن مصر هي الملاذ الوحيد للاستفادة من الغاز، وتعزيز المردود المادي المصري.

وأضاف، أنه لا وسيلة للجانب الإسرائيلي للاستفادة من فائض الغاز لديه سوى عن طريق مصر، موضحا أن الأمر سيكون مفيدا في سد عجز الموازنة المصرية إذا كان فارق السعر للشراء أقل من العالمي برقم يستحق.

المصدر: "صدى البلد"