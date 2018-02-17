سلسلة بريطانية سينمائية تفتح السينما السعودية بـ 30 دار عرض قريبا

تداولت وسائل إعلام عديدة قرب موعد افتتاح دور السينما في السعودية باتفاق وقعته سلسلة "فو" السينمائية العالمية ومع مجموعة "عبد المحسن" الحكير القابضة لافتتاح 30 دار سينما.

وأكدت سلسلة "فو" أن افتتاح دور السينما في السعودية أصبح "قريبا جدا"، مشيرة إلى بدء العمل في بعض المواقع المؤقتة.

وعلّق تيم ريتشاردز الرئيس التنفيذي لـ"فو" على العقد بالقول إن هذه "لحظة هائلة" في تاريخ السينما العالمية.

ومن المتوقع أن يكون فيلم "كابتن أندربانتس" الكارتوني، من أول الأفلام المعروضة.

ويأتي الاتفاق بعد إعلان الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع، عن قرارها إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة في الـ11 من ديسمبر الماضي، وقررت بدء منح التراخيص في مارس المقبل.

وسيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، بحيث ستتوافق العروض مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى ثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية المرعية في السعودية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدلله