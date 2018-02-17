النواب المصري: اتهام جيشنا باستخدام القنابل العنقودية تنظير فاشل

انتقد طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري بيان منظمة العفو الدولية حول عملية الجيش في سيناء والذي يتهم الجيش باستخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا .

وقال رضوان في بيان حصلت RT على نسخة منه: "بعيدا عن أن العفو الدولية تتطرق إلى أمور تتعلق بسيادة الدول، وتنتقد عملية وطنية شريفة يقودها الجيش المصري لمحاربة الإرهاب، فإن المنظمة أصدرت بيانا متناقضا ولا يعدو كونه محاولة فاشلة للتنظير".

وأضاف: "المنظمة التي اعتادت إصدار تقارير متحيزة وغير منطقية تناست تماما أن محاربة الإرهاب تندرج أيضا ضمن إطار حقوق الإنسان لأنها تعني الحفاظ على حياة المواطنين ضد الجماعات الإرهابية"، متسائلا "لماذا لم نجد للمنظمة بيانا ينتقد العمليات الإرهابية في سيناء على مدار السنوات الماضية أو بيانا يدين فيديوهات تنظيم داعش الإجرامية؟".

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واعتبر رضوان أنه في الوقت الذي تدعي فيه منظمة العفو، المثالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، تجاهلت تماما ما عاناه الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب وكم من الشهداء دفعوا أرواحهم ثمنا لمواجهة إرهاب خسيس.

وأكد أن بعض المنظمات التي تدعى الحفاظ على حقوق الإنسان مثل العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" وغيرها، لو دققت النظر في مواقفها ستكتشف مدى تناقضها الفج الذي يصل أحيانا إلى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية تحت ستار حقوق الإنسان.

وسبق للمنظمة وكتبت بهذا الصدد "أن خبراءها درسوا الفيديو الذي تم نشره على حساب تويتر للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في 9 فبراير ويظهر فيه أفراد القوات الجوية تقوم بتسليح طائرات مقاتلة مصرية بقنابل عنقودية".

وقالت نجية بونعيم نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية: "القنابل العنقودية أسلحة عشوائية بطبيعتها وتتسبب بآثار لا يمكن تخيلها لسنوات بعد استخدامها، فهي محظورة دوليا".

المصدر: RT