واشنطن تتهم ثلاثة مشبوهين بتوريد أجزاء طائرات مسيّرة لـ"حزب الله"

اتهمت السلطات الأمريكية أسامة درويش حماد وعصام درويش حضوريا، وسمير أحمد بيرو غيابيا بتوريدهم أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لـ"حزب الله" اللبناني.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أصدرته مساء الجمعة، إن "السلطات الاتحادية وجهت تهما لثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء طائرات بدون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى جماعة "حزب الله اللبنانية".

ولفتت الوزارة إلى أن "المشبوهان أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب إفريقيا في حين لا يزال سمير أحمد بيرو هاربا".

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وأضافت أن "الثلاثة تآمروا وحاولوا تصدير قطع لحزب الله في لبنان خلال الفترة بين 2009 و2013، كان ضمنها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار، ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي إضافة إلى مناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما ترصده".

المصدر: رويترز

أحمد باديان