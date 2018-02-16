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قوات الأمن في غزة تكتشف كاميرا زرعتها إسرائيل داخل القطاع (صور)

أخبار العالم العربي

قوات الأمن في غزة تكتشف كاميرا زرعتها إسرائيل داخل القطاع (صور)
Reuters
قطاع غزة (صورة أرشيفية)
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عرضت مواقع إعلامية فلسطينية، صورا قالت إنها لكاميرا تجسس مموهة على شكل صخرة نصبها الجيش الإسرائيلي في أرض زراعية شمالي قطاع غزة، واكتشفتها أجهزة الأمن في القطاع.

وأوضحت المواقع الإعلامية أن الكاميرا كانت قبالة منطقة أبو سمرة في بلدة بيت لاهيا، بالقرب من السياج الفاصل شمالي قطاع غزة.

المصدر: مواقع إعلام فلسطينية

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