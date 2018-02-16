نصر الله يحذر إسرائيل من الاقتراب من مكامن النفط والغاز

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "المعركة على البلوك رقم 9 هي معركة كل لبنان" محذرا إسرائيل من الاقتراب من موارد الطاقة في المياه الإقليمية اللبنانية.

وأضاف نصر الله في كلمة متلفزة :"نحن تحت الأمر في حال اتخذ مجلس الدفاع الأعلى اللبناني قرارا بأن محطات الغاز والنفط الفلانية في البحر الفلسطيني ممنوع أن تعمل أنا أعدكم خلال ساعات قليلة ستتوقف عن العمل".

وأوضح نصر الله أن المياه اللبنانية وجهود التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الواقعة على امتداد الحدود البحرية المتنازع عليها باتت القضية الأكثر إلحاحا.

وقال نصر الله إن المسؤولين اللبنانيين ينبغي ألا يخشوا قوة إسرائيل العسكرية لكن عليهم أن يحذروا المسؤولين الأمريكيين من قوة حزب الله. وقال أيضا إن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها وإن المسؤولين اللبنانيين لا يجب أن ينخدعوا بوساطتها.

وأضاف "إذا أتى الأمريكي يقول عليكم أن تسمعوا لي لأرد إسرائيل قولوا له عليك أن تقبل مطالبنا لنرد حزب الله عن إسرائيل... الثروة النفطية في جنوب لبنان اليوم هي للبنانيين جميعا وملكا لهم".

وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، قد وقع الأسبوع الماضي اتفاقيتين للتنقيب والإنتاج بخصوص منطقتي امتياز بحريتين في أول جولة تراخيص بحرية للنفط والغاز يطرحها لبنان.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة