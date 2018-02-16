لافروف: التواجد العسكري الأمريكي يتسع في العالم

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يتفق مع ما يقال حول انخفاض التواجد الأمريكي حول العالم.

وصرح لافروف في حوار مع قناة "يورونيوز" أن التواجد الأمريكي الدولي لا يتسع فحسب، بل يتسع بشكل رئيسي في البعد العسكري، طارحا سوريا مثالا على ذلك "حيث لم يدعها (الولايات المتحدة) أحد"، وأفغانستان، "حيث دعيت، ولكن الوجود الأمريكي هناك منذ 15-16 سنة لم يسفر عن أي شيء جيد، فلم يزول التهديد الإرهابي، وازداد إنتاج المخدرات أكثر من 10 أضعاف".

وأضاف: "هذا يقلقنا نحن وشركاؤنا في آسيا الوسطى، ويجب أن يقلق أوروبا"، لأن المخدرات تذهب إلى هناك أيضا. والإرهابيون ينتشرون في جميع أنحاء العالم دون أن تعيقهم أي حدود.

واعتبر لافروف أن "الأمر نفسه حصل في العراق، فبعد أن أعلنت واشنطن الانسحاب الكامل من العراق في حقبة باراك أوباما، عادت واستأنفت وجودها، وسوف يزيد في المستقبل".

المصدر: يورونيوز

علي جعفر