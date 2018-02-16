الديوان الملكي السعودي ينعى والدة الأمير فيصل

نعى الديوان الملكي السعودي والدة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وذكر البيان أن صلاة الميت على روح الفقيدة ستقام يوم السبت عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.

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يذكر أن الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود كان يشغل منصب الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، وقد وافته المنية عن عمر ناهز (54 عاما) إثر نوبة قلبية عام 1999.

المصدر: واس + وكالات