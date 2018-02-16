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الملك سلمان يعبر في اتصال هاتفي مع السيسي عن دعمه للقاهرة في حربها على الإرهاب

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يعبر في اتصال هاتفي مع السيسي عن دعمه للقاهرة في حربها على الإرهاب
AFP
السيسي والملك سلمان
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أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أكد خلال اتصل هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص المملكة على أمن واستقرار مصر.

كما أكد الملك سلمان خلال المكالمة دعم الرياض للحكومة المصرية في جهودها الحازمة في مواجهة الإرهاب.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، واستعراض المستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

المصدر: "واس"

علي الخطايبة

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