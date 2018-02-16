مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في رام الله

أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة، خلال مسيرات سلمية انطلقت في قرى متعددة شمال غربي رام الله.

وأصيب أربعة شبان برصاص إسرائيلي خلال مسيرة عقب صلاة الجمعة في أراضي قرية المزرعة الغربية، التي صودرت لصالح الاستيطان.

وأطلق الجنود وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع على الفلسطينيين أثناء المسيرة.

كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأسفرت المواجهات هناك عن إصابة مواطنين.

أما في قرية دير نظام شمال غربي المدينة، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي القرية والقوات الإسرائيلية، واعتلى الجنود منازل الفلسطينيين، وتعمدوا إطلاق قنابل الغاز السام داخلها ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز السام.

وفي قرية النبي صالح المجاورة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفتية الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، أصيب على إثرها عدد من المواطنين جراء استنشاق قنابل الغاز أثناء اقتحام الجنود القرية عقب صلاة الجمعة.

أما في قرية بدرس غربي رام الله، فأصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرة سلمية انطلقت نحو جدار الضم والتوسع، كما طاردت قوة من الجيش الإسرائيلي عددا من الشبان في القرية لكنها فشلت في اعتقالهم.

المصدر: معا

نادين بطحة