غوتيريش: الآمال في تخفيف حدة التصعيد في سوريا لم تتحقق

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الآمال في تخفيف حدة التصعيد في سوريا لم تتحقق، مشددا على أن الصراع يشتعل مجددا.

وقال غوتيريش في كلمة أمام مؤتمر الأمن في ميونخ: "دعونا نلقي نظرة على سوريا.. كانت هناك آمال في عملية خفض التصعيد، لكن الصراع الآن يتصاعد مرة أخرى.. وهو ما يتسبب بعواقب وخيمة على الوضع الإنساني".

من جهة أخرى قال غوتيريش إن مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد مؤخرا في مدينة سوتشي، أكد مجددا على دور عملية التسوية في جنيف، معربا عن امتنان الأمم المتحدة لروسيا للمشاركة في هذه التسوية.

المصدر: نوفوستي

علي جعفر