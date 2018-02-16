تدمير عربة عسكرية تركية بالقرب من عفرين (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مقطع فيديو يبين استهداف4 عربات عسكرية تركية بالقرب من منطقة عفرين السورية وتدمير إحداهن بقذيفة صاروخية.

ووفقا للمركز ذاته، فإن مجموعة من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" هي من قامت برصد تحرك العربات العسكرية التركية في محيط قرية "ديوا" في منطقة عفرين واستهدفتها وحققت إصابات مباشرة.

ويظهر في مقطع الفيديو القصير الذي نُشر على يوتيوب، إصابة مباشرة لإحدى العربات إلا أن بيان صدر عن قوات سوريا الديمقراطية أفاد بأن المجموعة تمكنت من تدمير جميع المركبات التي ظهرت في الفيديو، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

كما أشار البيان إلى أن المسلحين الأكراد رصدوا مدرعة تابعة للجيش التركي في قرية "كانيا باتمان" وتمكنوا من تدميرها.

المصدر: المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية"

علي الخطايبة