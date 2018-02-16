سفير سابق: أما حان لأرملة القذافي أن تعود؟
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دعا السفير السابق لليبيا في السويد ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغ إبراهيم قرادة، إلى عودة صفية فركاش أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا.
وكتب فركاش في حسابه على فيسبوك: "ألم يحن الوقت أن تعود الحاجة صفية فركاش إلى ليبيا؟
وكانت دعوات في ليبيا نادت سابقا بعودة أرملة القذافي بينها إعلان مجلس مدينة البيضاء (مسقط رأس صفية فركاش) البلدي ومجلس حكماء المدينة.
وتقيم أرملة القذافي في القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت وثلاثة من أبناء القذافي في أغسطس 2011 بعد سقوط نظام القذافي إلى الجزائر، ثم انتقلت للعيش في القاهرة.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله
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