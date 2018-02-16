الديوان الملكي يؤكد استمرار الأردن في حماية القدس

شدد الأمير فيصل بن الحسين نائب العاهل الأردني، على ضرورة تسوية مسألة القدس ضمن إطار حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها بأن الأردن مستمر في حماية المقدسات في القدس.

وأكد الأمير خلال استقباله في قصر الحسينية أمس، وفدا يمثل منظمات يهودية في الولايات المتحدة، على مساعي الأردن لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الأمير فيصل خلال اللقاء إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، ما يستدعي ضمان توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها الإنسانية.

المصدر: بترا

نتاليا عبدالله