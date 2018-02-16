مسودة تعديلات كويتية سويدية تستثني "النصرة" و"داعش" من الهدنة في سوريا

اقترحت الكويت والسويد تعديلات على مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن حول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا، تتيح للجيش السوري استهداف إرهابيي "النصرة" و"داعش" في إدلب.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن مصدر مطلع في مجلس الأمن، أن التعديلات التي تقدمت بها الدولتان تسمح لقوات الجيش السوري باستهداف مسلحي تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" المتواجدين في إدلب شمالي سوريا، على أن يتم بحث مسودة القرار في مجلس الأمن خلال الأسبوع القادم.

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وكانت الكويت والسويد قد طرحتا على مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بإعلان هدنة لمدة 30 يوما في سوريا بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصار الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك في ريف دمشق، وبلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب.

هذا الطرح، حظي بتأييد روسي عبّر عنه مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي أكد التزام بلاده بوقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى أن الاشتباكات الدائرة هناك تتم بين الجيش السوري والإرهابيين.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله