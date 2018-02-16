إصابة 38 شرطيا تونسيا في شغب تخلل مباراة بكرة قدم

أصيب 38 شرطيا أمس الخميس إثر تعرضهم للرشق بقنابل الدخان والحجارة والمقاعد في مباراة بكرة القدم بين فريقي الترجي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

وفاز الترجي على النجم في لقاء "كلاسيكو" تونس على ملعب رادس في ضواحي العاصمة بنتيجة 3-2، لكن المباراة توقفت مرتين بسبب الشغب.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية بأن جمهور الترجي ألقوا على الشرطة بما وقع تحت أيديهم، مشيرا إلى إصابة 38 شرطيا، نقل 19 منهم إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت الداخلية، أن "مجموعة من المشجعين تعمدت إلحاق أضرار كبيرة ببعض مرافق الملعب وتكسير وخلع الأبواب المودية إلى أرضية الملعب لاكتساحها، لكن تدخل عناصر الأمن منع المشاغبين من ذلك".

المصدر: وكالات

متري سعيد