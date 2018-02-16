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إسرائيل تؤكد أن لا علم لها بزيارة بن علوي للأقصى

أخبار العالم العربي

إسرائيل تؤكد أن لا علم لها بزيارة بن علوي للأقصى
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يكن على علم بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله يوم الخميس للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.

ووصل بن عبد الله، حسب مصادر إعلامية، إلى القدس في زيارة نادرة لمسؤول عربي إلى القدس قادما من رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشجع بن علوي العرب على القدوم إلى فلسطين، قائلا: "علينا أن نشجع إخواننا العرب أينما كانوا على القدوم إلى فلسطين، لأنه كما قلت من يسمع ليس كمن يرى، مطلوب الآن أن يروا".

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وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني في المسجد الأقصى

وتأتي زيارة الوزير العماني بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ6 من ديسمبر الماضي بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

المصدر:timesofisrael.com

نتاليا عبدالله 

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