إسرائيل تؤكد أن لا علم لها بزيارة بن علوي للأقصى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يكن على علم بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله يوم الخميس للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.
ووصل بن عبد الله، حسب مصادر إعلامية، إلى القدس في زيارة نادرة لمسؤول عربي إلى القدس قادما من رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشجع بن علوي العرب على القدوم إلى فلسطين، قائلا: "علينا أن نشجع إخواننا العرب أينما كانوا على القدوم إلى فلسطين، لأنه كما قلت من يسمع ليس كمن يرى، مطلوب الآن أن يروا".
زيارة وزير خارجية سلطنة عُمان#يوسف_بن_علوي— Reem AlHarthi (@77reemalharthi) 15 февраля 2018 г.
لفلسطين اليوم
والصلاة بالمسجد #الاقصى
😍😍😍
رسالة للجميع
ان القدس عاصمة #فلسطين
وستظل #عربيه للابد#عُمان#القدس#القدس_توحدنا#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبديةpic.twitter.com/yYJtYasXF1
زيارة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم (الخميس) إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة هو تعبير عن عروبة القدس الباقية في ضمير كل عربي .— حركة فتح (@fatehorg) 15 февраля 2018 г.
ألف شكر #سلطنة_عمان . pic.twitter.com/2a1TLu4mhy
وتأتي زيارة الوزير العماني بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ6 من ديسمبر الماضي بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
المصدر:timesofisrael.com
نتاليا عبدالله