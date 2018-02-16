أعظم مشروع في القرن العشرين أنقذ مصر من الكوارث

اعتبر رئيس المحطات المائية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، أن السد العالي المعروف في بلاده والعالم بمشروع القرن العشرين، قد حمى مصر من كوارث كبيرة.

وأكد محمد عمرو رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أن السد العالي تجاوز غيره من المشروعات الهندسية المعمارية، واختارته الهيئات الدولية من قبل، كأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، واستطاع التفوق على مشاريع عملاقة في العالم كمطار "شك لاب كوك" في هونغ كونغ، ونفق المانش الذي يربط بريطانيا بفرنسا، و122 مشروعا عملاقا آخر في العالم، لما حققه من فوائد عادت على الجنس البشري بالخير والنماء.

وأوضح عمرو أن السد وفر لمصر رصيدها الاستراتيجي من المياه بعد أن كان فيضان النيل من أشهر الفيضانات التي تذهب سدى في البحر المتوسط وحجز خمسة مليارات متر مكعب من الماء.

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وأضاف أن السد العالي حمى مصر من كوارث الجفاف والمجاعات التي تسببها الفيضانات المتعاقبة ومن آثارها المدمرة.

وأوضح أنه منع عن مصر كوارث الجفاف والمجاعات في الفترة بين 1979 و1987، ووفر 70 مليار متر مكعب من مخزون بحيرة ناصر المتفرعة عنه لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل، كما حمى مصر من أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى 2002.

المصدر: مصراوي