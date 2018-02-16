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"الصاعقة" المصرية تستخدم بنادق روسية جديدة في "سيناء – 2018"

أخبار العالم العربي

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كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن استخدام قوات "الصاعقة" المصرية الخاصة بنادق آلية روسية جديدة من نوع "أك-103" كلاشنكوف خلال عمليتها "سيناء – 2018" لمكافحة الإرهاب في سيناء .

وأوضحت الصحيفة الروسية أن القوات المصرية تستخدم بنادق هجومية روسية من نوع "أك-103" كلاشينكوف، تداول نشطاء صورها على مواقع التواصل الإجتماعي.

Sputnik

وأضافت "روسيسكايا غازيتا"، أن الجيش المصري يعتمد بنادق "أك–47" كلاشينكوف التقليدية القديمة، ولكن على ما يبدو فإن القوات المسلحة المصرية صارت تحتاج الآن لبنادق أكثر عصرية، لذلك تم الاعتماد على أحدث إصدار لكلاشينكزف وهو "أك-103".

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