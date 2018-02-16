ترامب يتعهد بجعل المدارس أكثر أمنا بعد نكبة فلوريدا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تعمل إدارته على تحسين وسائل الأمان في المدارس بعد مقتل ما لا يقل عن 17 تلميذا في إحدى مدارس فلوريدا برصاص تلميذ مفصول من المدرسة الضحية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه يريد توجيه رسالة للأطفال في بلاده مفادها: "لستم وحدكم أبدا، ولن تكونوا كذلك، فلديكم من يهتمون بأمركم ويحبونكم وسيفعلون كل شيء لحمايتكم".

ودعا الرئيس الأمريكي في هذه المناسبة إلى تجاوز الآلام والتحلي بالسكينة بعد حادثة مدرسة فلوريدا، مشيرا إلى نيته لقاء أسر الضحايا في باركلاند في فلوريدا.

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In times of tragedy, the bonds that sustain us are those of family, faith, community, and country. These bonds are stronger than the forces of hatred and evil - and these bonds grow even stronger in the hours of our greatest need. https://t.co/bu140nscezpic.twitter.com/OoTXMCSexB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2018 г.

يذكر أن فتى يدعى نيكولاس كروزكروز في الـ19 من عمره، كان قد أطلق النار على طلاب ومعلمي مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الأربعاء، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا ونحو 50 جريحا، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله