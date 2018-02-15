اعتقال شقيقين مصريين حاولا بيع تمثال فرعوني أثري

ألقت الشرطة المصرية القبض على شخصين عرضا للبيع تمثالا فرعونيا أثريا ونقودا برونزية عليها رسومات وكتابات ونقوش و3 مصابيح زيتية وأواني من الفخار في محافظة سوهاج جنوبي مصر.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، فقد تلقت الشرطة معلومات عن قيام شقيقين بدائرة قسم شرطة جرجا بعرض وترويج قطع أثرية في محل تجاري.

وأوضح الموقع أنه أثناء التحري، تم ضبط الشقيقين وبحوزتهما تمثال من الحجر الجيري بطول 30 سم ملون وعليه رسومات وكتابات وزخارف و50 عملة برونزية عليها رسومات وكتابات فرعونية وتم ضبط 3 مصابيح زيتية من الفخار وآنية من الفخار بغطاء مرسوم عليه صورة نسر.

وأكدت الشرطة أنه بعد معاينة المضبوطات وجد أنها أثرية وترجع للعهد الفرعوني.

المصدر: اليوم السابع