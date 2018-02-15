مطالبة في مجلس الشورى السعودي بتجنيد الفتيات السعوديات في الجيش

‏‏‏‏‏طالبت إقبال درندري، عضو مجلس الشورى السعودي، بالتجنيد الإجباري لشباب ذكورا وإناثا على حد سواء، في تغريدة على صفحتها في موقع تويتر.

وقالت درندري في هذا الصدد: "التجنيد والخدمة الإلزامية ضرورة وطنية في وقتنا الحالي.. وينبغي أن تشمل الرجال والنساء وينبغي أن يكون كل فرد في المجتمع قادرا على الدفاع عن وطنه".

التجنيد والخدمة الالزامية ضرورة وطنية في وقتنا الحالي. وينبغي ان تشمل الرجال والنساء وينبغي ان يكون كل فرد في المجتمع قادر على الدفاع عن وطنه

https://t.co/YMEIbZOMGD — اقبال درندري (@Eqbal_Darandari) 15 февраля 2018 г.

وأرفقت درندري وصلة إلى مقالة نشرتها صحيفة "الحياة" تشرح وجهة نظرها من تجنيد الإناث، جاء فيها أن التجنيد "ينبغي أن يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فالنساء يجب إعدادهن لخدمة الوطن وللدفاع عن أنفسهن في حال حدوث أزمة أو حرب أو هجوم أو نحوه في أي منطقة، بحيث يستطعن الدفاع عن أرضهن وأنفسهن، خاصة وأن المرأة السعودية قوية، ومناضلة بطبيعتها، وهذا يجعل الجميع يشعر بالقوة، والاطمئنان على النساء عند حدوث أي مكروه لا قدر الله بأنهن مدربات بقدرٍ عال".

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وتأتي دعوة تجنيد السعوديات بعد أيام من تأكيد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي اللواء عبدالهادي العمري، رفض مجلس الشورى للتجنيد الإجباري للسعوديين.

المصدر: وكالات