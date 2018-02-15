أنقرة تطالب واشنطن بإيقاف دعمها لوحدات الشعب الكردية

قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، إن بلاده طالبت الولايات المتحدة، بإنهاء الدعم الذي تقدمه لوحدات الشعب الكردية، واستبعادها من "قوات سوريا الديمقراطية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير التركي تصريحات أدلى بها في بروكسل: "طالبنا بإنهاء هذه العلاقة، أعني أننا نريد منهم إنهاء كل الدعم المقدم لوحدات حماية الشعب الكردية، الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني".

وقال جانيكلي في تصريحه الذي يأتي بعد يوم من اجتماعه مع نظيره الأمريكي جيم ماتيس على هامش اجتماع لحلف الأطلسي: "طالبنا بإخراج هذا الكيان من قوات سوريا الديمقراطية".

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من جانبه، قال ماتيس للصحفيين على هامش اجتماع حلف الأطلسي إن محادثاته مع نظيره التركي كانت صريحة وصادقة، لكنه أقر بوجود اختلافات.

وأضاف: "أعتقد أننا بصدد إيجاد أرضية مشتركة وأن هناك مجالات لا تتفق فيها رؤانا حيث تمنحك الحرب أحيانا بدائل سيئة تختار من بينها... نواصل التعاون بشأن سبل تضمن معالجة مخاوفهم المشروعة".

المصدر: رويترز

إياد قاسم