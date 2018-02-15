مستوطنون يقيمون عرسا داخل الحرم الإبراهيمي!

أكدت دائرة الأوقاف الفلسطينية، أن حفل الزفاف الذي أقامه مستوطنون داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، قد تم ليلا، حيث يغلق بالكامل أمام موظفي الدائرة.

وقالت الدائرة في بيان: "نشرت مواقع عبرية مقطع فيديو يظهر حفل زفاف داخل الحرم الإبراهيمي، وبعد التحقق من الموضوع وجدنا أن موظفي الأوقاف لم يلحظوا أمرا مريبا في محيط الحرم وداخله، ما يؤكد أن الحفل المذكور تم ليلا".

وأضاف البيان: "كما يظهر في الفيديو المشار إليه وبعد صلاة العشاء وهو الوقت الذي يغلق فيه الحرم بالكامل ويجبر موظفو الأوقاف على مغادرته وفي منطقة الصحن وهي منطقة مغلقة بالكامل أمام المسلمين ونمنع من دخولها أو رؤية ما يحدث داخلها".

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وناشدت دائرة الأوقاف في بيانها: "كافة المؤسسات المحلية والدولية وخاصة منظمة اليونسكو التدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث غير المسؤول والخطير الذي يمارس في رابع مقدسات المسلمين ولا تراعى مشاعرهم.. ونصر ونؤكد على طلبنا المتكرر والذي تؤكده الوقائع بضرورة عودة السيادة الإسلامية الكاملة للحرم الإبراهيمي وإخراج المستوطنين الذين يدنسون الحرم الإبراهيمي ولا يراعون قدسية المكان وحرمته ودماء مصليه، كما نكرر مطالبتنا الاحتلال باحترام القرارات الدولية التي تؤكد إسلامية الحرم وخاصة قرارات منظمة اليونسكو".

المصدر: معا

إياد قاسم