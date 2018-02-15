الداخلية المصرية: جماعة "الإخوان" تواصلت مع أبو الفتوح لإثارة البلبلة

اتهمت وزارة الداخلية المصرية رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح بالتواصل مع "التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة"، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة.

وذكرت الوزارة في بيان أن أبو الفتوح، الذي وصفته بـ "القيادي الإخواني"، عقد عددا من اللقاءات السرية في الخارج "لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة" وآخرها في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير/ شباط، و"لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة ."

وأشارت الوزارة إلى استقباله من قبل "الكوادر الإخوانية العاملة في قناة الجزيرة بلندن داخل مطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير/ شباط والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد" وفق البيان.

وتابعت أنه، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم تفتيش منزل أبو الفتوح والعثور على "بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها: كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصري وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها".

وختمت البيان بالقول إنه تم اتخاذ الإجراء القانونية حيال أبو الفتوح فيما باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات "لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة".

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المصدر: الداخلية المصرية

علي جعفر