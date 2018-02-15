مقتل 5 عسكريين جزائريين بينهم ضابط بانفجار لغم شرق البلاد

أكدت وسائل الإعلام الجزائرية مقتل 5 عسكريين إثر انفجار لغم تقليدي بمنطقة دبيلة على الحدود بين ولايتي تبسة والوادي شرق البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن بين القتلى ضابط برتبة رائد، وإصابة جنديين اثنين بجروح.

وأفادت المصادر، بأن "لغما انفجر عند عبور موكب للجنود".

وتشهد المنطقة نشاطا كثيفا للجماعات الإرهابية.

المصدر: وكالات