الاتحاد الأوروبي يستعد لعقد مؤتمر حول سوريا

أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يستعد لعقد مؤتمر دولي جديد حول التسوية السورية.

وقالت موغيريني بعد وصولها إلى العاصمة البلغارية صوفيا، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس: "نحن نحضر لمؤتمر بروكسل الثاني حول مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها، وقبل كل شيء من الناحية الإنسانية".

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال صعبا، وأن هدف المؤتمر سيكون جمع الموارد لتقديم المساعدة للسوريين داخل البلاد، واللاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان.

وذكرت أنها قد بحثت هذه المبادرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في الكويت، على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق، مضيفة أن المؤتمر حول سوريا سيعقد برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

واستضافت بروكسل المؤتمر السابق حول الوضع الإنساني في سوريا في أبريل/نيسان عام 2017. وتمكن المشاركون في المؤتمر من جمع 6 مليارات يورو لمساعدة السوريين.

المصدر: تاس

أنطون زوييف