إسرائيل تنشئ غرفة مراقبة جديدة على مدخل باب العامود

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية أنشأت اليوم الخميس، غرفة مراقبة جديدة عند مدخل باب العامود في مدينة القدس.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية شرعت في ساعة متأخرة من مساء أمس بتنزيل الألواح الحديدية والمعدات في منطقة باب العامود وبدأت بتركيبها.

فيديو .. (٣) ابراج مراقبة تبنيها قوات الاحتلال في باب العامود بالقدس https://t.co/srldQT6AxEpic.twitter.com/eaRdz2iibU — مركز إعلام القدس (@qudsmedia) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

خطوة جديدة لتغيير ملامح المدينة..

الاحتلال يبني الليلة الماضية برجا عسكريا بمنطقة باب العامود في #القدس المحتلة pic.twitter.com/kzoImzxin8 — الياسمين (@qudspal) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

وأشارت الوكالة إلى أن أعمال الحفر والبناء عند باب العامود متواصلة لإقامة غرفتين أخريين للجنود، وستبنى الغرفة من الباطون والحجارة كما سيوضع فيها الزجاج المقوى.

لو كان لديهم ذرة إنتماء وتقدير لقيمة هذا المكان ما هان عليهم تشويهه.

منصات ثابتة يقيمها الاحتلال لجنوده في باب العامود. pic.twitter.com/glrDCOA8gH — نجوان سمري (@SimriNajwan) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

ليلة أمس الأربعاء انشغلت طواقم سلطات الاحتلال بنصب هذا البرج العسكري الحديدي على مدخل باب العامود، ضمن خطة إسرائيلية أمنية لتوفير "الأمن" للجنود المدججين بالسلاح في المنطقة. تأتي هذه الخطة بعد عمليات الطعن وإطلاق النار المتعددة التي وقعت هنا، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود pic.twitter.com/XzgJJcorEI — . (@ThisIsAlquds) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

#فيديو قوات الاحتلال تضع مظلة حديدية عند مدخل باب العامود بمدينة القدس pic.twitter.com/miGoFjqF7F — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

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وكانت السلطات الإسرائيلية كشفت أواخر العام الماضي عن "خطة أمنية عند باب العامود" ستغير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور، ونصبت 40 كاميرا للمراقبة ومتابعة ما يحدث من كافة الجهات، فضلا عن تكثيف عدد نقاط التفتيش في الباب بشكل أساسي.

المصدر: معا

أحمد باديان