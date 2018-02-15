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إسرائيل تنشئ غرفة مراقبة جديدة على مدخل باب العامود

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إسرائيل تنشئ غرفة مراقبة جديدة على مدخل باب العامود
Reuters Ammar Awad
باب العامود- صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية أنشأت اليوم الخميس، غرفة مراقبة جديدة عند مدخل باب العامود في مدينة القدس.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية شرعت في ساعة متأخرة من مساء أمس بتنزيل الألواح الحديدية والمعدات في منطقة باب العامود وبدأت بتركيبها.

وأشارت الوكالة إلى أن أعمال الحفر والبناء عند باب العامود متواصلة لإقامة غرفتين أخريين للجنود، وستبنى الغرفة من الباطون والحجارة كما سيوضع فيها الزجاج المقوى.

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وكانت السلطات الإسرائيلية كشفت أواخر العام الماضي عن "خطة أمنية عند باب العامود" ستغير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور، ونصبت 40 كاميرا للمراقبة ومتابعة ما يحدث من كافة الجهات، فضلا عن تكثيف عدد نقاط التفتيش في الباب بشكل أساسي.

المصدر: معا

أحمد باديان

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