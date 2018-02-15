الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تواصل احتلال التنف في سوريا

وصفت الخارجية الروسية التواجد الأمريكي بقاعدة التنف جنوبي سوريا بأنه "احتلال"، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية دخلت في مواجهة مفتوحة مع الجيش السوري.

وقالت المتحدة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس: "يستمر احتلال الولايات المتحدة منطقة الـ 55 كلم حول التنف، التي أصبحت منطقة آمنة لبقايا الدواعش".

وأضافت أن عمليات الأمريكيين على الضفة الشرقية لنهر الفرات كانت تتسم بطابع استفزازي، حيث "أظهروا الولاء لحلفائهم الأكراد ودخلوا تقريبا في مواجهة مفتوحة مع الجيش السوري".

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وأشارت زاخاروفا أيضا إلى أن "الأمريكيين كانوا يستفزون تركيا عندما أرسلوا عبر الأراضي العراقية قوافل جديدة بالسلاح إلى الأكراد".

وتابعت قائلة: "تركيا بدورها تواصل العمليات القتالية ضد الأكراد في منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" لقواتها المسلحة. والمعارك هناك شرسة".

كما ذكرت زاخاروفا أن "إرهابيي "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" وحلفاؤها) يواصلون الاستفزازات العدوانية غربي منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، ويقومون بقصف دمشق بالهاون، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين".

المصدر: وكالات

أنطون زوييف